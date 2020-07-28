Эстония продлила ограничения на полеты в Россию до 31 августа

Эстония продлила ограничения на полеты в Россию до 31 августа
Изначально запрет на полеты в страны с высоким риском заражения коронавирусом правительство Эстонии ввело 17 мая до 7 июня. Фото: Pixabay

Эстонское правительство приняло решение продлить запрет на полеты в страны, где до сих пор высок риск инфицирования коронавирусом, до конца лета.

По словам министра экономики и инфраструктуры республики Таави Ааса, соответствующее решение связано с тем, что за последние недели во многих точках земного шара зафиксировали новые вспышки пандемии.

Как сообщил ERR, прямое авиасообщение местные власти ограничили с Россией, Болгарией, Португалией, Испанией, Хорватией, Швецией, Люксембургом и Румынией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии коронавирус унес жизни более 652 тысяч пациентов. Всего вирус подхватили более 16,4 млн человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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