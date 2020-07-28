В России коронавирус подхватили еще 5 395 человек

Общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ достигло 823 515. Фото: Pixabay

Общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ достигло 823 515. Фото: Pixabay

На территории России за минувшие сутки выявили еще 5 395 инфицированных коронавирусом.

Об этом стало известно во вторник, 28 июля. Значительное число заболевших Covid-19 не имеют симптомов. Как сообщил операштаб по борьбе с болезнью, общее число подхвативших Covid-19 за все время эпидемии в стране достигло 823 515.

Также стало известно, что за указанный период от этой болезни в больницах страны скончалось 150 человек. Общее число летальных исходов составило 13 504. Побороть болезнь смогли 8 888 человек за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 10 тысяч человек. Под медицинским наблюдением находится 778 человек.