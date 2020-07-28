В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 10 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 10 тысяч человек
За сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10,801 тыс. человек. Фото: Pixabay

В Северной столице медики продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки специалисты успели обследовать 10,801 тыс. человека.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Под медицинским наблюдением находится 778 человек. Из них 9 помещены в обсерватор, 549 находятся на самоизоляции, 220 — контактные.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, было обработано 365 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 9 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире скончались более 652 тысяч пациентов с Covid-19.

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