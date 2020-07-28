В России могут ввести обязательную регистрацию собак

В России могут ввести обязательную регистрацию собак
Изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Фото: Pixabay

В Государственной Думе предложили ввести обязательную регистрацию собак. Процедура будет бесплатной.

По словам замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, данная инициатива должна уменьшить число бездомных животных на улицах. Он подчеркнул, что изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Как сообщили РИА Новости, автор инициативы отметил, что нововведение будет распространяться только на собак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами. При злостном нарушении возможно лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев.

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