Мужчина получил 4,5 лет «строгача» за избиение женщины и похищение «Подорожника» в Шушарах

В поселке Шушары мужчина избил женщину, а затем с другом похитил из квартиры микроволновую печь и «Подорожник». Первому пришлось отвечать за содеянное в суде.
Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным по 112 и 162 статьям УК РФ.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, преступный инцидент произошел в квартире по Школьной улице. В ходе конфликта мужчина избил женщину по голове. Далее он с другом проник в чужую квартиру, украл оттуда «Подорожник» и микроволновку.
Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 4,5 года. Также с него взыскали компенсацию за моральный вред – 100 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец изготавливал и продавал патологоанатомам фальшивые лекарства. Он получил три года условно.