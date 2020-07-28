Мужчина получил 4,5 лет «строгача» за избиение женщины и похищение «Подорожника» в Шушарах

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В поселке Шушары мужчина избил женщину, а затем с другом похитил из квартиры микроволновую печь и «Подорожник». Первому пришлось отвечать за содеянное в суде.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным по 112 и 162 статьям УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, преступный инцидент произошел в квартире по Школьной улице. В ходе конфликта мужчина избил женщину по голове. Далее он с другом проник в чужую квартиру, украл оттуда «Подорожник» и микроволновку.

Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 4,5 года. Также с него взыскали компенсацию за моральный вред – 100 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец изготавливал и продавал патологоанатомам фальшивые лекарства. Он получил три года условно.