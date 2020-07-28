На Науки иномарки заблокировали движение трамваев

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Проезд трамваям оказался перекрыт.

Авария случилась сегодня, 28 июля, на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Науки. Фотографии с места дорожного инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить машины Mercedes и Kia. В результате они заняли трамвайные пути. Очевидцы также отмечают, что в сторону Светлановского проспекта по проспекту Науки растянулась пробка.

Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Ковенском переулке Range Rover врезался в стену дома после ДТП. Участниками аварии стали три машины.