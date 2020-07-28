Петербуржцы вновь смогут попасть в Ригу на автобусах

Петербуржцы вновь смогут попасть в Ригу на автобусах
Между Петербургом и Ригой вновь запускают автобусы. Фото: vk.com/ecolinesnet

В Петербурге возобновляется автобусное сообщение с Латвией, за которое отвечает компания Ecolines. Однако поездки за границу будут доступные не всем.

Компания сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что автобусы будут перевозить пассажиров из Петербурга в Ригу по пятницам в 20:10, а из Москвы по воскресеньям в 18:10.

В Ecolines обратили внимание на то, что пересечь границу смогут только соответствующие категории туристов. Также компания отмечает, что по приезде как в Латвию, так и в Россию, пассажирам придется провести две недели на карантине.

Билеты уже можно купить на сайте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение. Принять российских туристов готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар.

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