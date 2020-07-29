Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Разработка может иметь большую популярность в военной сфере. Фото: Wikiрedia

Разработка может иметь большую популярность в военной сфере. Фото: Wikiрedia

Калифорнийские специалисты смогли замаскировать температуру поверхности так, чтобы её не распознал тепловизор, составляющий изображение местности или предмета с помощью этих данных.

Технология, разработанная американскими учеными, может стать прорывной в военной сфере. Для достижения успехов в этом исследовании экспертам пришлось прибегнуть к использованию вольфрама и диоксида ванадия. Специалисты покрыли поверхность предметов этими веществами, что помогло изменить данные о температуре. Вследствие этого предметы буквально стали невидимыми для камер с инфракрасным излучением.

Ученые, однако, не остановились на достигнутом и выяснили, что температуру предметов можно не только скрывать, но и менять. Для этого необходима специальная конструкция из сплава вышеобозначенных веществ.

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