Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры
Разработка может иметь большую популярность в военной сфере. Фото: Wikiрedia

Калифорнийские специалисты смогли замаскировать температуру поверхности так, чтобы её не распознал тепловизор, составляющий изображение местности или предмета с помощью этих данных.

Технология, разработанная американскими учеными, может стать прорывной в военной сфере. Для достижения успехов в этом исследовании экспертам пришлось прибегнуть к использованию вольфрама и диоксида ванадия. Специалисты покрыли поверхность предметов этими веществами, что помогло изменить данные о температуре. Вследствие этого предметы буквально стали невидимыми для камер с инфракрасным излучением.

Ученые, однако, не остановились на достигнутом и выяснили, что температуру предметов можно не только скрывать, но и менять. Для этого необходима специальная конструкция из сплава вышеобозначенных веществ.

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американские ученые инфракрасные камеры


 

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