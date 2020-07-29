«Сложите все деньги»: полиция изъяла записку грабителя банка на Васильевском

Злоумышленник передал сотруднику записку с угрозами. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленник передал сотруднику записку с угрозами. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленник передал кассиру банка на Большом проспекте Васильевского острова записку с указаниями. На все действия он предоставил минуту, а после пошел с деньгами домой.

Инцидент произошел во вторник, 28 июля, в отделении «Сбербанка» на Большом проспекте В.О., дом №57. В 19:25 в полицию поступил сигнал об ограблении.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти,стражи порядка задержали грабителя по горячим следам. Он успел дойти до своего места жительства — дом №86 по Среднему проспекту В.О. Похищенное было изъято, по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Задержанным оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. Во время ограбления он передал сотруднику записку: «Даю вам 60 секунд, руки держать в поле зрения, сложите все деньги в пакет».

В поисках злоумышленника полицейским помогала служебно-розыскная собака Атака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов произошло вооруженное ограбление банка.