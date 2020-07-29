На Калининской овощебазе задержали мигранта, подозреваемого в совращении девочки

В Северной столице задержан подозреваемого в совращении несовершеннолетней. В поимке помогла мать девочки.

О преступных действиях в отношении несовершеннолетней стало известно 8 июля. В отдел полиции обратилась 36-летняя женщина, проживающая на улице Софьи Ковалевской. Она рассказала, что с июля прошлого года по настоящее время ее 15-летняя дочь неоднократно вступала в половую связь с гражданином Таджикистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница сообщила данные злоумышленника и указала место его проживания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 июля, на территории Калининской овощебазы был задержан 19-летний гражданин Таджикистана. Было установлено, что он также находится в Федеральном розыске по подозрению в краже. Мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта подозревают в совращении школьницы в отеле в Петербурге.