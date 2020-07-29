В Петербурге дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №17

В Петербурге дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №17
Троллейбусы следуют по измененному маршруту. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №17. Нововведения продлятся с 1 по 3 августа.

С шести часов утра первого числа троллейбусное движение будет закрыто по Краснопутиловской улице от площади Конституции до Варшавской улицы.

Как сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», троллейбус №17 проследует от конечной станции «Казанский собор» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Конституции».

С 1:00 третьего августа троллейбусное движение будет следовать по привычному маршруту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге Петербурга меняется расписание троллейбусов. Производство работ на водопроводе закроет движение общественного транспорта по конечной станции «Авангардная».

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В Петербурге дорожные работы изменят маршрут троллейбуса №17