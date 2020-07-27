На юге Петербурга меняется расписание троллейбусов

Производство работ на водопроводе закроет троллейбусное движение по конечной станции «Авангардная».

Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Изменения вносятся в маршруты троллейбусов №№ 20, 37, 44. Работы будут идти с 5.00 28 июля до 05.00 15 сентября.

Троллейбусы будут следовать:

Вся оперативная информация об изменениях в расписании движения общественного транспорта в Петербурге размещается на сайте Горэлектротранса (electrotrans.spb.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Курбан-байрам закроет трамвайное движение по Кронверкскому проспекту.