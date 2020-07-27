Курбан-байрам закроет трамвайное движение по Кронверкскому проспекту

Ранним утром в пятницу на Петроградке будут праздновать Курбан-байрам. Из-за этого на час будет закрыт один трамвайный маршрут, который проходит мимо Соборной мечети.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», изменения в графике работы трамваев введут в пятницу, 31 июля, с 04.30 до 05.45. Речь идет о трамвайном маршруте №6, который курсирует по Кронверкскому проспекту. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Курбан-байрам является одним из самых главных исламских праздников. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Дословно Курбан-байрам переводится как «праздник жертвоприношения». В этом году его будут праздновать с 31 июля по 2 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 мая мусульмане отмечали Ураза-байрам.