Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Он отметил, что россияне, исповедующие ислам, с большим почтением относятся к традициям предков.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поздравил все российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что он несет особый духовный смысл – люди не только усердно молятся, но также помогают тем, кто нуждается в поддержке. Мусульманская община в России, убежден глава государства, чтит свои традиции и приобщает к ним подрастающее поколение. Также она участвует в укреплении института семьи.

Президент также отметил, насколько важен праздник в условиях пандемии, когда множество людей не отказались бы от помощи. Напоминаем, что Ураза-байрам завершает пост в месяц Рамадан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома. Президент заявил, что он рассчитывает на то, что «авторитетное слово будет услышано».