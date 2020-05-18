Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома

Празднование Ураза-Байрам в Петербурге в 2019 году. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/VK

Празднование Ураза-Байрам в Петербурге в 2019 году. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/VK

Президент Владимир Путин попросил мусульман провести исламский праздник Ураза-байрам дома.

Глава государства обратился к мусульманам на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. По словам Путина, отмечать Ураза-байрам дома призывают и священнослужители. Их просят отказаться от массовых молитв и встреч большими компаниями.

Президент заявил, что он рассчитывает на то, что «авторитетное слово будет услышано».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 медиков. Глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов в инстаграме. Он отметил, что «это действительно трагедия» и выразил соболезнования семьям и близким всех умерших от коронавируса жителей Дагестана.