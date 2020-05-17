В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 медиков

Более 40 медицинских сотрудников умерли от внебольничной пневмонии и нового коронавируса в Дагестане.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов в инстаграме. Он отметил, что «это действительно трагедия» и выразил соболезнования семьям и близким всех умерших от коронавируса жителей Дагестана.

Министр также заявил в ответ на вопрос о том, почему имена медиков не опубликованы на сайте ведомства, что он не хочет отделять имена погибших врачей от остальных жертв коронавируса в республике.

По словам главы Минздрава, семьям умерших медицинских сотрудников выплатят материальную компенсацию в размере 2,7 млн рублей, а медикам, получивших вред здоровью во время работы с инфицированными пациентами, положены выплаты в размере от 668 тыс. до 2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство объяснило порядок расчета доплат медикам.