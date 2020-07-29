С приставкой «euro»: в Петербург возвращаются супермаркеты Spar

В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей. Фото: pixabay

В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей. Фото: pixabay

В Северной столице появится точка в формате Eurospar. Новый магазин откроется на цокольном этаже торгового дома «Пассаж», где сейчас расположен «Лэнд».

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. В доме №48 на Невском проспекте появится продуктовый магазин голландской сети Spar. Развитием марки в России занимается нижегородский ритейлер «СПАР Миддл Волга».

Как сообщил Knight Frank St Petersburg, в «Пассаже» появится большой супермаркет для семейных покупок, площадь помещения составит 2,7 тыс. «квадратов». Там будет собственная пекарня и кондитерская.

«Лэнд» в указанном торговом доме прекратит работу 31 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте SPAR в городе на Неве появились две «Ленты». Магазины открылись в доме №6 на улице Михаила Дудина и в доме №25 на Дунайском проспекте.