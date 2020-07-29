За 40 минут ливня в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

За 40 минут ливня в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков
Дождь высокой интенсивности. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник в Петербурге прошел сильный дождь. Буквально за 40 минут в городе выпала половина месячной нормы осадков.

Ливень, который шел на протяжении всего дня, оказался очень мощным. Многие дороги, а также дворы в городе оказались затоплены.

Как сообщили в Смольном, за указанный временной промежуток в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 миллиметров при среднем значении за текущий месяц 80 миллиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня жителей города Неве ждет ураган и ливень. Воздух днем прогреется до +22…+24 градусов, а ночью температура за окном опустится до +13…+15 градусов.

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