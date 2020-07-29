Мужчину посадили почти на два года, за избиение двух человек и кражу телефона в Зеленогорске

Мужчину посадили почти на два года, за избиение двух человек и кражу телефона в Зеленогорске
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Зеленогорске местный житель избил прохожего и забрал у него телефон, а после выместил свой гнев на знакомой, поколотив ее кулаками по лицу.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в магазине «Норман». По данным следствия, мужчина избил человека и украл у него телефон. На этом он не остановился, далее в ходе ссоры житель избил знакомую кулаками по лицу. Он причинил ей телесное повреждение в виде сотрясения головного мозга при наличии закрытого двойного перелома нижней челюсти, также подкожную гематому затылочной области.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, ранее судимый мужчина полностью признал вину. Зеленогорский районный суд Петербурга назначил наказание ему в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, с него взыскали расходы на медстрахование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист ответит перед судом за смертельное ДТП с пешеходом на Энгельса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
избиение новости спб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У метро «Бухарестская» столкнулись сразу три машины
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России
Ученые разработали имплантат для подключения мозга к компьютеру
В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом
В Петербурге задержали подозреваемых в содействии террористам
«Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему ...
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии
ТРК «Европолис» хочет судиться со Смольным за открытие фуд-кортов