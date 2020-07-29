Мужчину посадили почти на два года, за избиение двух человек и кражу телефона в Зеленогорске

В Зеленогорске местный житель избил прохожего и забрал у него телефон, а после выместил свой гнев на знакомой, поколотив ее кулаками по лицу.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в магазине «Норман». По данным следствия, мужчина избил человека и украл у него телефон. На этом он не остановился, далее в ходе ссоры житель избил знакомую кулаками по лицу. Он причинил ей телесное повреждение в виде сотрясения головного мозга при наличии закрытого двойного перелома нижней челюсти, также подкожную гематому затылочной области.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, ранее судимый мужчина полностью признал вину. Зеленогорский районный суд Петербурга назначил наказание ему в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, с него взыскали расходы на медстрахование.

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