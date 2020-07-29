Почти 3 млн петербуржцев будут привиты от гриппа

В Петербурге в соответствии с национальным календарем прививок планируется привить от гриппа 2 млн 800 тыс. человек, в том числе 488 тыс. детей.

«Особое внимание уделяется иммунизации беременных и пациентов из групп риска», — сообщает пресс-служба Смольного.

Для повышения охвата у станций метро и крупных торговых центров организуют передвижные прививочные пункты. Дополнительно за счет бюджетных средств закупят более 1 млн. 170 тыс. вакцин против гриппа. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Помимо этого, 93 тыс. детей в возрасте от 0 до 2 лет будут привиты от пневмококковой инфекции. Вакцинацию также пройдет более 70 тыс. человек из групп риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом.