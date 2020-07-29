Сына экс-чиновника арестовали за убийство студентки МГИМО

Суд арестовал обвиняемого на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Суд арестовал обвиняемого на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Басманный суд Москвы отправил под арест сына экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Его обвиняют в убийстве 21-летней студентки МГИМО.

Муртузали Меджидов пробудет под стражей до 28 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие полагает, что он причастен к гибели студентки из Казахстана Томирис Байсафа. В апреле 2018 года девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Несколько дней спустя она скончалась.

Меджидову предъявлено обвинение и грозит длительный срок. Как ранее сообщалось в СМИ, сын экс-чиновника и студентка вместе учились и состояли в отношениях.

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