Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Ленобласти 30 июля

В Ленинградской области вновь прогнозируют непогоду: в четверг регион будет заливать дождями.

Прогноз погоды на 30 июля приводит ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Завтра в большинстве областных районов пройдут дожди. Жителей отдельных районов ждут ливни, грозы, а днем может пройти град.

В 47 регионе подует западный, юго-западный умеренный ветер. Во время грозы порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе в городе и области. Последний месяц лета отличится аномальным теплом.