Нефтяные разливы появились в акватории Невы

Нефтяные разливы появились в акватории Невы
Неву очистили от нефтяных разливов. Фото: комитет по природопользованию

Аварийные службы очистили акваторию петербургской Невы от нефтяных разливов в нескольких районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга. Местные жители заметили пятна нефти на участке от моста Александра Невского до Большеохтинского моста, а также рядом с проспектом Обуховской Обороны и на Свердловской набережной.

В ведомстве отметили, что специалисты ликвидировали нефтяные пятна, используя активную пену. Предполагается, что нефтепродукты попали в реку во время непогоды — дождь смыл их с дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю из Петербурга вывезли 2,5 тонны опасных отходов. С 20 по 26 июля ГУП «Экострой» зарегистрировала 125 обращений петербуржцев по вопросам экологической безопасности.

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