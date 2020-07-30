Названы самые популярные в России новые сериалы

Названы самые популярные в России новые сериалы
Кадр из сериала "Зулейха открывает глаза"

По итогам первой половины 2020 года самым популярным в России сериалом стал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной. Главную роль в проекте исполнила Чулпан Хаматова.

В топ-5 сериалов вошли российский «Триггер» с Максимом Матвеевым, второй сезона «Нового папы» Паоло Соррентино, музыкально-биографическая драма «Магомаев» и остросюжетный «Колл-центр». Рейтинг составлен на основе статистики сервиса Кино Mail.ru, пишет РИА Новости.

Российских зрителей также привлекли сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Мир дикого запада», «Чужак», «Патриот», «Ищейка», «Убивая Еву» и «Миллиарды».

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что режиссер Квентин Тарантино составил список из 11 лучших фильмов в истории. В него вошли «Хороший, плохой, злой», «Рио Браво», «Таксист», «Его девушка пятница» и другие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зулейха открывает глаза кино рейтинг сериалы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 15 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус
В Невском районе 11-летнюю девочку избила неизвестная женщина
Петербуржца судят за использование контрафактных пакетов 1C
Во Фрунзенском районе трое неизвестных напали на водителя автомобиля
Серийная воровка обчистила квартиру пенсионерки из Пикалево
В Московском районе ищут любителя драгоценностей, ограбившего ломбард
Человек упал на пути на «Спасской»
Жительница Великобритании не долечила зуб мудрости и оказалась при смерти