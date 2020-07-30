Петербуржца поощрят за поимку квартирного вора на Солдата Корзуна

Житель Петербурга Никита Калашников помог предотвратить квартирную кражу. Заметив подозрительных мужчин, он погнался за ними и смог задержать одного из них до приезда полиции.
Со слов мужчины, он приехал домой 17 июля. В парадной Калашников заметил двух мужчин кавказской внешности. Незнакомцы копались в дверном замке, а, заметив петербуржца, бросились бежать.
«Бросая пакеты, я побежал за ними. Выбежали на улицу. Один из них упал на детской площадке, подвернув ногу. Он не мог бежать. Мы его догнали с товарищем, задержали. Он начал махаться ножом. Получилось выбить из рук нож. Полиция быстро оперативно приехала», — рассказал мужчина.
Подозреваемого удалось задержать с поличным. Им оказался 27-летний уроженец соседнего государства. Хозяйка квартиры предположила, что он хотел похитить имущество на сумму не менее 500 тыс. рублей.
Никита Калашников будет поощрен за помощь в поимке вора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры пенсионерки в Пикалево похитили 200 тыс. рублей.