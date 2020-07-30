В Петербурге поймали магазинных похитителей с товарами на 23 тыс. рублей

В Петербурге поймали магазинных похитителей с товарами на 23 тыс. рублей
Обоих доставили в отделы полиции. Фото: pixabay

Мужчина и женщина не смогли остаться незамеченными.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, все случилось накануне в магазине на Таллинском шоссе. Мужчина пытался вынести, не заплатив, продуктов на семь тысяч рублей. Сотрудники обратили на это внимание и нажали на тревожную кнопку. Вовремя прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого и передали полицейским.

Подобный инцидент произошел на Выборгском шоссе, но в похищении товаров подозревают женщину. Она пыталась украсть вещей и продуктов на 16,4 тысячи рублей. Ее также доставили к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца поощрят за поимку квартирного вора на Солдата Корзуна.

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