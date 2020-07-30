Бармен, подозреваемый в ограблении «Сбербанка», отравлен под стражу

Мужчина признает свою вину. Он отметил, что потерял работу и нуждался в деньгах.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу безработного бармена, которого подозревают в грабеже, до 27 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Отмечается, что мужчина признает свою вину.

Напоминаем, что все случилось 28 июля. Злоумышленник заявился в отделение «Сбербанка» на Большом проспекте В.О. При себе у него было оружие, которым он угрожал сотрудникам организации. Мужчина покинул здание с крупной суммой в размере более 1,1 миллиона рублей. Спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать безработного бармена, который сознался в содеянном.

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