Telegram подал жалобу на Apple в Еврокомиссию

Дуров критикует компанию не в первый раз. Фото: https://vk.com/durov

Дуров критикует компанию не в первый раз. Фото: https://vk.com/durov

Основатель мессенджера требует разрешить загружать программное обеспечение за пределами App Store.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем пишет газета Financial Times. Основатель Telegram Павел Дуров подал жалобу в Европейскую комиссию в отношении возможного нарушения американской корпорации Apple правил конкуренции. Он хочет, чтобы разработчикам позволил загружать программное обеспечение за пределами App Store. Журналисты ТАСС не смогли получить комментарий по этому поводу, так что официального подтверждения информации пока нет.

Напоминаем, что Дуров не раз критиковал американскую компанию и приводил множество доводов, почему нужно объявить ей бойкот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google. Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.