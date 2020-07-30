Опубликована стоимость новых iPhone

Опубликована стоимость новых iPhone
iPhone SE. Фото: apple

Пока информацию официально не подтвердили, ее опубликуют позже.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Ценами на смартфоны поделился пользователь Twitter komiya_kj. Источник рассказал, что он нашел стоимость новых iPhone, которые выйдут в 2020 году. Самый дешевый iPhone12 с минимальным количеством памяти обойдется в 699 долларов, а самый дорогой в 949 долларов.

iPhone 12 Pro будет стоить еще дороже. Бюджетный вариант обойдется в 1049 долларов, а самый дорогой — 1349 долларов. iPhone 12 Pro Max и вовсе смогут позволить себе единицы – цены начинаются от 1149 долларов.

Пользователи отмечают, что не были готовы к подобным расценкам. Тем временем компания никак не комментирует опубликованные данные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple уберет из комплектов iPhone наушники и адаптер. Таким образом, вместо повышения стоимости самих устройств, убавится количество аксессуаров. В заветной коробочке с новым iPhone останется лишь провод.

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