Уничтоженный взрывом почти 80 лет назад танк восстановили во Всеволожске

Во Всеволожске восстановили редкий танк ТО-34. Машину вместе с экипажем уничтожило взрывом снаряда 78 лет назад. Годы спустя танк удалось восстановить.

«Танк был найден, как конструктор «Лего» в разобранном состоянии, корпус был разложен на составные части», — рассказал руководитель военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

ТО-34 от легендарного танка Т-34 отличает наличие огнемета. Машина не шла в атаку, но первой приходила на подмогу и выжигала укрепление противника, сообщает lentv24.ru. Недостатком танка было то, что в бою запасы горючей смеси становились слабым местом.

В годы войны было выпущено чуть более тысячи танков ТО-34. Из них восстановлено 5 образов. Машину, собранную во Всеволожске, в конце сентября передадут в музей «Битва за Ленинград».