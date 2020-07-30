Из-за ДТП на въезде в Янино-1 собралась «ужасная» пробка

Из-за ДТП на въезде в Янино-1 собралась &#171;ужасная&#187; пробка
Машины не получили серьезных повреждений. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто. На участке образовалась серьезная пробка.

Машины столкнулись вечером четверга, 30 июля, на въезде в поселок Янино-1. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Собралась ужасная пробка», — написал пользователь.

Столкновение, судя по фото, было несильным, машины серьезных повреждений не получили. Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке Некрасова и Радищева. По словам очевидцев, байкер нарушил правила дорожного движения.

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Из-за ДТП на въезде в Янино-1 собралась «ужасная» пробка
Мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке Некрасова и Радищева