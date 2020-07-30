Петербург подготовили к отопительному сезону на 60%

Петербург подготовили к отопительному сезону на 60%
В Петербурге проверяют готовность к отопительному сезону. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице идет подготовка к отопительному сезону. Всего к смене сезонов должно быть готово 29 291 здание.

К отопительному сезону в городе подготовили 14 576 многоквартирных домов — это более 60% от плановых показателей.

Как рассказали в жилищной инспекции со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, в начале августа 66% домов должны быть готовы к зиме, а к 1 сентября Жилфонд Петербурга полностью. Все недочеты, которые выявит инспекция, необходимо будет немедленно устранить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 3 тысяч подвалов Петербурга отремонтируют к отопительному сезону. Специалисты комитета дополнительно проверят каждый подвал. Осмотр проводиться для того, чтобы выявить недочеты и принять меры по их устранению.

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