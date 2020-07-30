Петербургские депутаты предложили установить минимальную цену за алкоголь в барах

Депутат подчеркнул важность того, "чтобы это не выливалось в федеральную историю, как с двойными лицензиями, позволяющими днем работать под видом магазина, а ночью как бар". Фото: pixabay

Депутат подчеркнул важность того, "чтобы это не выливалось в федеральную историю, как с двойными лицензиями, позволяющими днем работать под видом магазина, а ночью как бар". Фото: pixabay

Рабочая группа по «закону о наливайках» выступила с предложением установить минимальную цену за алкоголь в барах.

В ходе заседания, которое состоялось в четверг, 30 июля, депутаты отметили, что такая мера нужна будет для того, чтобы спиртное «не предлагали за 20 рублей». Сейчас члены группы разбирают различные идеи по введению тех или иных ограничений.

Депутат Алексей Цивилев подчеркнул в своем аккаунте в Facebook, что при рассмотрении инициатив участники группы стараются учитывать интересы бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бары в исторических зданиях Санкт-Петербурга могут получить преференции. Об этом рассказали на заседании рабочей группы по внесению изменений в законодательство в части «авторских баров».