Бары в исторических здания Петербурга могут получить преференции

Бары в исторических здания Петербурга могут получить преференции
Заседание рабочей группы по внесению изменений в законодательство в части «авторских баров». Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге состоялось первое заседание рабочей группы по внесению изменений в законодательство в части «авторских баров». Задача её — разобраться в ситуации и учесть мнение предпринимателей и обычных жителей.

«Мы должны принять решение, которое всех устроит. Думаю, что это возможно сделать», — отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

В ходе встречи был озвучен ряд инициатив. Так, автор законопроекта и руководитель рабочей группы Денис Четырбок предложил ввести особые правила для баров и ресторанов, которые расположены в исторических зданиях в центре Петербурга. Не исключено, что им предоставят определенные преференции.

Еще одна инициатива — запрет на выдачу двух лицензий одновременно. Таким образом будет покончено с практикой, когда заведение до 22 часов работает как магазин, а после как общепит. Делается это, чтобы торговать алкоголем круглосуточно.

Рабочая группа также обсудила возможность установление минимальной цены продажи алкоголя в заведениях общепита.

Всего поступило свыше 30 заявок. В состав рабочей группы вошли вице-губернатор Эдуард Батанов, депутаты Заксобрания, представители профильных комитетов и ведомств, владельцы баров, кафе и ресторанов, эксперты в «сфере гостеприимства» и члены общественных организаций.

Следующее заседание состоится через две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пивоваренная компания «Балтика» раскритиковала Смольный за решение закрыть авторские бары в жилых домах.

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