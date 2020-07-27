«Балтика» раскритиковала Беглова в связи с законом об авторских баров

В "Балтике" считают, что заведения не смогут спокойно работать при такой формулировке закона. Фото: unsplash.com

В "Балтике" считают, что заведения не смогут спокойно работать при такой формулировке закона. Фото: unsplash.com

Пивоваренная компания «Балтика» напала с критикой на губернатора Петербурга Александра Беглова из-за его решения о закрытии небольших авторских баров в жилых домах.

Как сообщает АБН, в СМИ от лица компании был распространен недовольный законом комментарий Ирины Федоровой, которая занимает должность старшего директора по работе с органами госвласти региона Восточная Европа ПК «Балтика».

Однако, по мнению Беглова, власти должны до 1 января найти решение, которое устроит как петербуржцев, так и владельцев заведений. Главное, чтобы на такие бары не жаловались жильцы домов в округе.

В «Балтике» же считают, что заведения не смогут спокойно работать при такой формулировке закона. В заявлении компании говорится, что при запрете продажи спиртного в баре с определенной площадью не получится на практике изъять его из «запрещенного» списка, опираясь на то, «хорошее это заведение или плохое».

Ирина Федорова отметила, что если закон в существующей редакции вступит в силу, то сложности у законопослушного бизнеса будут более масштабными по сравнению с проблемами отдельно взятых «авторских баров».

Она также считает, что закон о наливайках не проработан до конца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга создают рабочую группу для регулировки работы малых баров и кафе.