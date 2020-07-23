Власти Петербурга создают рабочую группу для регулировки работы малых баров и кафе

Правительство Петербурга и Законодательное собрание создают совместную рабочую группу для решения вопроса регулирования деятельности так называемых «авторских» баров. Заведения оказались под угрозой закрытия из-за принятого парламентом закона, который запрещает работы «наливаек» в жилых домах.

Закон был принят для того, чтобы защитить жителей многоквартирных домов от рюмочных и «наливаек». Главная цель таких заведений — продажа алкоголя в ночное время. Зачастую они становятся рассадниками шума и антисанитарии. Однако под угрозой также оказались добросовестные предприниматели.

«В адрес городских властей обращаются предприниматели, обеспокоенные тем, что от принятого закона могут пострадать и заведения, которые работают цивилизованно, соблюдают правила», — отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Рабочая группа создана для того, чтобы разрешить противоречия и законодательно защитить добросовестный бизнес. Решить вопрос предстоит до 1 января 2021 года, именно тогда закон о «наливайках» вступит в силу.

Автором скандального законопроекта был депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочей группе предстоит обособить «авторские» бары в правовом поле, определить их характер и правила, по которым они должны работать.