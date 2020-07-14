Будущее «авторских» баров в Петербурге решит рабочая группа

Автор скандального законопроекта о закрытии «наливаек» Денис Четырбок объявил о создании рабочей группы по разработке законодательной базы, регулирующей правила продажи алкоголя в так называемых «авторских барах».

Юридически такого понятия как «авторский бар» нет. Однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, что следует из обращений самих владельцев «авторских баров», подчеркнул Четырбок.

«Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения (здесь нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально)», — отметил он.

Рабочей группе предстоит обособить «авторские бары» в правовом поле, определить их характер и по каким правилам они должны работать.

Возглавит рабочую группу сам Четырбок. В её состав также войдут эксперты и предприниматели. Желающие принять участие в обсуждении могут обратиться на электронную почту: 3186803@mail.ru.

Ранее представители барной индустрии рассказали, как отразится законопроект о закрытии рюмочных и «наливаек» на бизнесе и городе.