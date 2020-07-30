Любимое блюдо россиян врачи назвали смертельно опасным

Любимое блюдо россиян врачи назвали смертельно опасным
Используемые при приготовлении картофельного пюре ингредиенты превращают блюдо «в жировую бомбу замедленного действия». Фото: pixabay

Популярное в России блюдо назвали «убийцей» сосудов. Зарубежные врачи предупредили об опасности картофельного пюре.

Консультант по нутрициологии Мариса Мур рассказала, что картофельное пюре может ускорить в организме патологические процессы, приводящие к возникновению бляшек на стенках артерий. Это приводит к тому, что сердце начинает работать еще сильнее, чтобы прокачать кровь по сосудам. Если данное состояние игнорировать, то могут возникнуть последствия, приводящие к серьезным осложнениям и даже смерти.

Как сообщает Express, специалист подчеркнула, что здоровое блюдо превращается в «жировую бомбу замедленного действия», когда в него добавляют масло, сливки, молоко, сметану или сливочный сыр. В результате у человека, съевшего пюре, повышается уровень холестерина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество выяснило, какой картофель покупают россияне.

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