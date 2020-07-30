В Гидрометцентре пообещали россиянам жаркий август

Жаркая погода по отношению к норме будет на востоке страны — от Поволжья до Якутии. Фото: pixabay

Жаркая погода по отношению к норме будет на востоке страны — от Поволжья до Якутии. Фото: pixabay

В августе погода в России будет «нервной», а температура воздуха ожидается на 50 процентов выше нормы. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в августе на всей территории страны будет либо выше, либо в пределах нормы. Специалист отметил, что температура, схожая с нормальной августовской, будет в европейской части.

Как сообщили РИА Новости, синоптик подчеркнул, что не обойдется без значительных скачков температуры вверх-вниз.

В Северо-Западном федеральном округе, Приволжском федеральном округе и на западе Якутии прогнозируют температуру выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают подорожавшие билеты до Турции. Спрос на отдых по указанному направлению на прошлой неделе вырос в пять раз.