Инъекции ботокса могут лечить от депрессии

От 40 до 88% пациентов, прибегающих к ботоксу, гораздо реже сталкиваются с проявлением депрессии. Фото: pixabay

От 40 до 88% пациентов, прибегающих к ботоксу, гораздо реже сталкиваются с проявлением депрессии. Фото: pixabay

Ботокс не только полезен в косметологии, но и способен помочь при депрессии. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

Специалисты изучили базу данных из 40 тыс. пациентов, лечившихся ботоксом, и выяснили, что те, кто получили инъекции препарата, на 40-88% реже сталкивались с проявлением депрессии в отличие от пациентов, получивших похожее лечение при тех же симптомах.

Как сообщило издание Medical Xpress, при этом медики до конца еще не установили, как именно работает этот механизм.

Кроме того, ученые определили, что ботокс помогает от чрезмерного потоотделения и недержания мочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли неожиданную причину возникновения депрессии. Оказывается, на ее возникновение влияет вирус герпеса, коих есть всего восемь.