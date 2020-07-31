Зрители назвали «Игру престолов» лучшим сериалом XXI века

Сериал "Игра престолов" стал лучшим сериалом столетия. Фото: кадр из сериала

Сериал "Игра престолов" стал лучшим сериалом столетия. Фото: кадр из сериала

Британские телезрители выбрали сериалы, которые, по их мнению, стали лучшими за историю XXI века.

Голосование провел журнал Digital Spy, результаты были опубликованы газетой Daily Mail.

По итогам голосования главным шоу последнего столетия стал культовый американский телесериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина. Он выходил на экраны с 2011 по 2019 гг.

В тройку лучших сериалов также попали хоррор «Очень странные дела» и шоу «Доктор Кто».

Кроме того, зрители высоко оценили такие проекты, как современный «Шерлок», триллер «Во все тяжкие», реалити «Лучший пекарь Британии», черная комедия «Убивая Еву», ситком «Гевин и Стейси», процедурал «По долгу службы» и «Чернобыль».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные в России новые сериалы.