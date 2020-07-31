Россияне смогут купить туры по стране с кэшбеком в течение недели

За путешествия по России обещают кэшбек. Фото: unsplash.com

За путешествия по России обещают кэшбек. Фото: unsplash.com

Продажа туров по России, за которые россияне смогут вернуть часть денег, продлится всего неделю.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в эфире телеканала «Россия 1», туры по российским регионам, которые предусматривают частичный возврат средств покупателям, будут доступны для продажи в течение недели.

Напомним, ранее глава правительства Михаил Мишустин выделил ведомству 15 млрд рублей на соответствующую программу кэшбека за отдых на просторах страны. В Ростуризме отметили, что дата начала программы станет известна в скором времени.

«Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», — заявила Догузова.

Как объяснила Догузова, часть суммы вернется на банковскую карту путешественников в течение пяти дней после оплаты тура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АТОР разъяснила порядок получения кэшбека за отдых в России.