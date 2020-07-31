В Петербурге попытка сделать селфи закончилась падением с высоты для несовершеннолетней

Красивые фотокарточки чуть не стоили 17-летней девушке жизни.

Происшествие произошло в Центральном районе, накануне, около 20:00. О том, что произошло падение с высоты, сообщил 28-летний петербуржец, сделав звонок в полицию.

Полицейские и скорая помощь прибыли к месту описываемых событий — расселенному дому на улице Черняховского. Там выяснилось, что в попытке сфотографироваться, 17-летняя девушка случайно упала с 4 этажа. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя была госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с в тяжелом состоянии. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, кататравма, а также травма грудной клетки. Медики борются за ее жизнь и здоровье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники МЧС спасли мужчину от падения с высоты.