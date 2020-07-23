В Петербурге сотрудники МЧС спасли мужчину от падения с высоты

Житель Ленобласти чуть не расстался с жизнью из-за необдуманного поступка.

Сегодня, 23 июля, в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали о странном поведении мужчины, который находился на балконе 17 этажа в одном из домов на Октябрьской набережной.

Спасатели, несмотря на час-пик, оперативно прибыли на место событий. Осмотрев балконы со стороны сотрудники МЧС никого не увидели. Уже поднявшись на 17 этаж на лифте, они убедились, что на балконе действительно стоит человек. Вот только, когда мужчина увидел, что к нему пришли, он поспешил перелезть через ограждения. К счастью, его удалось спасти благодаря быстрой реакции спасателей, которые сразу же схватили его за одежду и вернули на балкон. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Вся операция по спасению заняла 15 минут. Сразу после инцидента с жителем Ленобласти был проведен разговор, в ходе которого его попытались успокоить. Выяснилось, что в доме мужчина оказался случайно. Мотивы своих действий он объяснить не смог. Сейчас с ним работают врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте 13-летняя девочка случайно упала из окна шестого этажа.