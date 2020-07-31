В результате столкновения микроавтобуса с КамАЗом в Крыму погибло 8 человек

Еще семь пассажиров получили различные травмы.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Таврида» в Крыму, сегодня, 31 июля, в 5 часов утра, в Белогорском районе.

Предварительно, инициатором аварии стал водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter. По мнению правоохранительных органов, работающих на месте происшествия, находящийся за рулем человек уснул, из-за чего совершил наезд на стоящий на месте грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

На место ДТП отправлены сотрудники экстренных служб — 30 спасателей и 6 бригад скорой помощи. Прибыла и спецтехника — 16 единиц.

Следователи и криминалисты изучают причины и обстоятельства случившегося. Начата проверка.

Микроавтобус ехал по рейсу своего маршрута. Свой путь он начал из Краснодара. В результате столкновения сразу же погибли семь пассажиров. Еще одну женщину успели погрузить в машину скорой, чтобы отправить в больницу, но доехать она не успела, скончавшись по пути от полученных травм. Специалисты работают на идентификацией личностей погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве, в результате наезда автобуса на остановку, погибла женщина.