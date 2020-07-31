Спортивные организации Петербурга обеспечат субсидиями

Спортивные организации Петербурга обеспечат субсидиями
Физкультурно-спортивные организации заручатся поддержкой города. Фото: Pixabay

Финансовую поддержку окажут власти Северной столицы.

Соответствующее постановление уже подписано в Смольном. В рамках принятого решения региональные спортивные федерации по видам адаптивного спорта, направленные на развитие способностей у людей-инвалидов, смогут получать возможность возместить деньги, которые ими были затрачены на покупку необходимого оборудования, инвентаря и прочих специальных принадлежностей. Главным условием является наличие у таких организаций государственной аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо этого, на субсидии смогут рассчитывать физкультурно-спортивные учреждения, имеющих при себе сильных спортсменов, представляющих команды по игровым видам спорта. Помимо затрат на экипировку и профессиональное оборудование, им возместят траты на подготовку и участие как в международных соревнованиях, так и в тех, что проводятся внутри страны.

Отметим, что субсидирование будет производиться на конкурсной основе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге государственные субсидии на жилье получат 155 семей с детьми-инвалидами.

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