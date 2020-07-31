У тезки бывшего сотрудника петербургской инспекции труда обнаружили многомиллионный бизнес

Недавно стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов намерен сократить количество государственных служащих. Однако, журналисты нашли человека, историей которого могут вдохновиться те чиновники, которые могут оказаться без работы.

Речь пойдет о петербургском бизнесмене Александре Андреевиче Волкове, который приходится полным тезкой бывшему инспектору по труду, работающему в городской инспекции до 2017 года. Об этом сообщает АБН.

В имеющейся в общем доступе декларации о доходах можно заметить, что в инспекции он работал с 2012 года. Особыми богатствами Волков не выделялся. В первое время у него в собственности находилась 1/3 квартиры площадью 56 «квадратов», три машины отечественного автопрома и Opel. Помимо этого, в собственности у него имелись советский катер и трактор с прицепом. Зарплата не выделялась значительными цифрами и варьировалась от 193 тысяч рублей до 16 тысяч.

Уже в 2017 году, на которой пришлось увольнение, дохода и вовсе не оказалось — всего 619 рублей. Вероятно, что свою роль в этом сыграл отпуск по уходу за ребенком. Что касается собственности, то во владениях инспектора появился дом площадью 116 квадратный метров и ВАЗ.

Теперь же обратим внимание на Волкова-бизнесмена и успехи его деятельности. Для этого достаточно обратиться к базе СПАРК. Вбивая вышеупомянутые ФИО можно убедиться, что Волков владеет тремя компаниями. Их регистрация произошла через год после ухода тезки бизнесмена со службы.

ООО «Частное агентство регистрации кадастра и картографии» чистой прибылью за 2019 год получила 3,7 миллиона рублей. Оборот при этом составил 24 миллиона. Данная организация даже пыталась участвовать в государственных закупках, но потерпела фиаско, проиграв другой компании, которая решилась в ходе торгов на понижение цены.

Вторая компания — «Единый центр специалистов по охране труда». Примечательно, что она связана с государственной трудовой инспекцией. Стороны заключали сотрудничество.

И, наконец, третья организация — «Юнионмед». Волкову-бизнесмену от нее принадлежит 33%. Акции клиники им были приобретены ровно год назад. За 2019 год компания вышла на чистую прибыль в размере 7 млн рублей.

Удалось обнаружить и страницу Волкова-бизнесмена в социальной сети «Вконтакте». Однако, по ней нельзя сделать вывод о том, что этот человек является владельцем многомиллионных активов. При этом в «интересных страницах» у него нет даже подписки на клинику «Юнионмед». Журналисты продолжат изучать происхождение бизнеса столь успешного предпринимателя.

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