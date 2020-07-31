Собчак раскритиковала россиян за сбережение в рублях

Собчак раскритиковала россиян за сбережение в рублях
Ксения Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Телеведущая считает, что так могут поступать только «идиоты».

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале. Она поделилась скриншотом, на котором виден курс валют, а затем задалась риторическим вопросом: есть ли еще люди, которые держат свои деньги в рублях в России. Собчак также уточнила, что считает таких людей «идиотами».

Напоминаем, что накануне курс рубля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. Теперь доллар стоит 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России продлили детские выплаты 10 тыс. рублей на август. Власти решили поддержать семьи перед 1 сентября.

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