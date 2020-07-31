Вечерние и заочные группу могут обучаться дистанционно

Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций университетам в связи со скорым началом учебного года.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для университетов перед 1 сентября. В ведомстве считают, что вечерним и заочным группам можно было бы позволить получать образование дистанционно, чтобы не допустить распространение коронавируса. Также эксперты просят для разных групп изменить время начала первого занятия – это позволит избежать столкновения огромного количества людей в одно время.

Лучше всего, чтобы за одной учебной группой закрепили конкретное помещение. Также ожидается, что преподаватели старше 65 лет будут трудиться дистанционно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре озвучили время, за которое коронавирус погибает в воде.