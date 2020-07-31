Перечислены авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж

Россияне смогут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию с 1 августа.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщили в Росавиации. Россия открыла граница сразу с четырьмя странами с начала августа, в связи с чем было принято решение о возобновлении международного авиасообщения. Первые рейсы выполнят «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Первый самолет за последние несколько месяцев из России за границу отправится в Самбул уже в субботу в 7:50. На борту будут находиться около 400 пассажиров. Напоминаем, что также открыта граница с Абхазией, но пока что перевозчики не комментировали эту новость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете. Во время сна человек не в состоянии вовремя сглотнуть, что может привести к кровотечению из носа, головным болям или даже повреждению барабанной перепонки.